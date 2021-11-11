На страже расизма и неонацизма. Одиозный журналист назначен пресс-атташе Федерации хоккея Украины

Похоже, в Федерации хоккея Украины окончательно определились с вектором работы. Назначенный в обход демократическим выборам президентом организации Георгий Зубко, выбрал человека, который будет отвечать за медийную составляющую в жизни ФХУ.

Пресс-атташе Федерации хоккея стал одиозный графоман Иван Вербицкий. Он же работает на аналогичной должности в киевском хоккейном клубе "Сокол".

Жаренным запахло, когда после уже надцатого скандала вокруг ФХУ – а именно о неправомерной заявке игрока "Сокола" Виктора Андрущенко в статусе "не легионера" на чемпионат Украины – Георгий Зубко в интервью именно пресс-службе "Сокола" заявил, что у Виктора все в порядке с документами, он украинец до мозга костей и общественности не стоит лишний раз переживать.

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Ярые патриоты Иван Вербицкий и Георгий Зубко в очередной раз показали свое лицо и продемонстрировали собственное двуличие. Паспорт гражданина Украины Виктора Андрущенко реально не действителен – он просто не вклеил новую фотографию, когда ему исполнилось 25 лет. Сейчас Виктору 35…

За эти 10 лет Андрущенко успел получить паспорт Беларуси, отыграл в почти двух десятках матчах разнообразных турниров за белорусов, и даже вызывался в лагерь национальной команды Беларуси для подготовки к чемпионату мира. Но по мнению президента Федерации хоккея Украины, очевидно, все это мелочи.

А чему удивляться? Георгий Зубко без зазрений совести фотографируется и хвастается подарками Павла Падакина. Игрока, который, не сомневаясь ни минуты, сменил украинский паспорт на российский и стал выступать в свитере страны-агрессора.

Вербицкий, который в Facebook почему-то существует под псевдонимом "Іван Ярославович", а не под своим именем, несколько лет назад активно критиковал самого Зубко. Также Иван на каждом углу и в своих материалах упрекал всех и вся за отсутствие патриотической позиции. Правда, в интерпретации Вербицкого патриотизм и национализм, а если быть откровенными, чистый неонацизм, это одно и то же.

Как только Иван Вербицкий получил работу в некогда славном киевском "Соколе", его взгляды сразу резко изменились. В этом сезоне именно в составе "Сокола" играет наибольшее количество российских легионеров, но Ивана это не смущает.

Вербицкий, который позволяет себе появляться в обществе в футболках с нацистской символикой – свастикой – очень активно от своего имени, а также от лица официальных страниц ХК "Сокол" поддерживал в соцсетях форварда "Кременчуга" Андрея Денискина, когда того дисквалифицировали за расистский жест в адрес уже экс-игрока "Донбасса" Джейлена Смерека. А теперь этот персонаж – расист и настоящий неонацист – официально представляет Федерацию хоккея Украины перед СМИ.

Из-под его пера выходят все тексты на сайте и в соцсетях ФХУ. Как такое может быть в XXI веке?!

Лишь беглого взгляда на страницу Ивана Вербицкого в Facebook хватит, чтобы понять – это невежда, хам и просто неадекватный человек.

Посмотрите, что он говорит о, к примеру, вакцинации от COVID-19, как реагирует на приезд в Киев звездной теннисистки Элины Свитолиной, как отзывается о певце Святославе Вакарчуке… Как он сеет вражду и откровенно оскорбляет представителей Донбасса.

Это действительно тот пресс-атташе, которого заслуживает нынешнее руководство Федерации хоккея Украины.