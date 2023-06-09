В пятницу, 9 июня, сеть взорвалась комментариями в поддержку чеченки, которая "разнесла" россиян в Финляндии. Украинцы отметили, что женщина, которая заявила, что не может терпеть граждан РФ, была на 100% права.

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Об этом наши граждане писали в комментариях к посту OBOZREVATEL в Facebook. Они поблагодарили чеченку за то, что она сказала россиянам все то, что им хотел бы передать каждый украинец.

"Молодец, спасибо", "Сказала все, что хотели бы сказать московитам украинцы. Спасибо большое", "Молодец. Так с ними и надо говорить", "Молодчинка, поддерживаю каждое слово!" – писали в сети.

Также украинцы благодарили женщину за ее поддержку нашего государства и желали ей, чтобы и ее родина Ичкерия стала свободной от РФ. Они отмечали, что чеченка знала, о чем говорит, ведь своими глазами у себя на родине видела, на что способна Россия.

"Благодарим за поддержку Украины! Да здравствует Ичкерия!", "Она знает о чем говорит, на собственной коже почувствовала всю мерзость московии", "Девочка сама пережила тогда в родной Чечне все то, что сейчас делают с украинцами. Сочувствую ей очень и спасибо. Ты не одна", – отмечали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Финляндии чеченка эффектно поставила на место пару россиян. Женщина заявила, что не может терпеть граждан РФ, которые поддерживают все зверства, которые их власть совершала сначала над чеченским народом, а сейчас над украинцами.

– Чеченка отметила, что в Финляндию она была вынуждена переехать, поскольку раньше Россия приходила "освобождать" и ее народ.

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