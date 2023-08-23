'На славу нам и погибель врагам': Залужный, Наев и Сырский трогательно поздравили украинцев с Днем флага

Каждый год 23 августа Украина отмечает День государственного флага. Во время войны этот праздник приобретает особый смысл: именно под сине-желтыми флагами украинские воины сегодня идут в бой с оккупантами и освобождают украинскую землю.

Видео дня

Защитники Украины делают все, чтобы однажды украинские флаги снова реяли в каждом уголке Украины, в том числе и там, где сейчас захватчики вывесили свои триколоры. Об этом в своих поздравлениях отметили главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Залужный, командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что именно под сине-желтыми флагами украинские воины ныне защищают родную землю от оккупантов, как делали это их предки на протяжении веков.

"Государственный флаг. Символ нашей украинской идентичности. Олицетворение несгибаемости, храбрости и доблести народа, борющегося за свободу и свободу. Под сине-желтым флагом наши воины сегодня – в тяжелых боях против российских захватчиков. Чтобы наши дети и внуки имели мирное будущее", – написал Залужный.

Он выразил уверенность, что непременно придет время, когда украинские флаги снова будут реять во всех уголках нашего государства.

"Спасибо всем защитникам и защитницам, сохранившим украинский флаг в самые сложные времена и продолжающим приближать тот день, когда желто-голубые цвета взовьются над всеми освобожденными украинскими городами и селами! С Днем Государственного Флага Украины!" – поздравил украинцев главнокомандующий Вооруженными силами.

Важность одного из ключевых символов украинской государственности отметил и генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Государственный флаг Украины. С этим символом украинский народ утвердил свою государственность, соборность и самостоятельность. С ним он защищал свои права во время Революции Достоинства. Под этим символом мы стойко и уверенно отстаиваем наш суверенитет и территориальную целостность, уничтожая российских оккупантов. Пусть гордо реет наш сине-желтый флаг во славу нам и на погибель нашим врагам! Поздравляю вас с Днем Государственного флага Украины! Слава Украине! Вместе победим!" – отметил командующий ОС ВСУ.

Пообещал заменить вражеские триколоры сине-желтыми украинскими флагами во всех оккупированных ныне городах и селах нашего государства и командующий Сухопутными войсками.

"Наш сине-желтый флаг будет в каждом украинском городе. Это наша гордость, символ свободного народа. Мы вернем его в каждый город и село, и выбросим российскую тряпку. С Днем Государственного Флага Украины! Слава нации", – говорится в поздравлении Сырского.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия государственного флага в Киеве. На огромном сине-желтом флаге оставили подписи защитники из разных регионов нашего государства. В своем выступлении Зеленский поздравил украинцев с Днем флага и отметил подвиг украинских воинов.