На Рождество ударят морозы до -14 градусов – Укргидрометцентр

В начале января 2021 года и на Рождество в Украину придет похолодание до -14 градусов.

По словам главы отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислава Билыка, основные морозы будут в ночное время, передает ТСН.

"На Рождество погода ухудшится, с 9-10 января будет вторжение холодного воздуха, которое задержится ориентировочно на неделю. Ночью температура будет опускаться до 10-14 градусов мороза", – отметил синоптик.

Отметим, что Новый год украинцы встретят практически без снега. По прогнозу синоптиков, мокрый снег пройдет лишь в нескольких регионах Украины и не задержится надолго. При этом на православное Рождество в стране значительно похолодает.

Синоптик Наталья Диденко сказала, что в Украине 31 декабря – 1 января будет стоять теплая погода.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик спрогнозировала погоду в Украине в первый день 2021 года.