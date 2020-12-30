На Різдво вдарять морози до -14 градусів – Укргідрометцентр

Олексій Тітофф Суспільство 10:42, 30.12.2020 Оновлено: 17:18, 30.12.2020

Спочатку січня 2021 року та на Різдво в Україну прийде похолодання до -14 градусів.

За словами глави відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, основні морози припадуть на нічний час, передає ТСН.

"На Різдво погода погіршиться, з 9-10 січня буде вторгнення холодного повітря, яке затримається орієнтовно на тиждень. Вночі температура буде опускатися до 10-14 градусів морозу", – зазначив синоптик.

Відзначимо, що Новий рік українці зустрінуть практично без снігу. За прогнозом синоптиків, мокрий сніг пройде лише в декількох регіонах України і не затримається надовго. При цьому на православне Різдво в країні значно похолодає.

Народна синоптикиня Наталія Діденко сказала, що в Україні 31 грудня – 1 січня буде стояти тепла погода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня спрогнозувала погоду в Україні в перший день 2021 року.

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