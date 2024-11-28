На Ривненщине разоблачили администратору Viber-группы, в которой сообщали о местах вручения повесток: какое наказание ей грозит

В Ривненской области задержали 30-летнюю женщина по подозрению в срыве мобилизационных мероприятий. Она администрировала группу в мессенджеры Viber, где распространялась информация о местах вручения повесток в регионе.

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Фигуранткой оказалась жительница бывшего Березновского района. Об этом сообщила Ривненская областная военная администрация.

Установлено, что женщина сама же создала, а затем администрировала указанную Viber-группу, в которую люди сбрасывали данные о локациях, где сотрудники ТЦК вручали повестки военнообязанным.

Такой ресурс пользовался спросом среди мужчин, желавших уклониться от исполнения воинского долга, и он быстро наращивал аудиторию.

Пытаясь избежать ответственности за препятствование мобилизации, фигурантка скрыла свои контактные данные в настройках группы. Тем не менее, киберспециалисты СБУ установили и задокументировали ее противоправную деятельность.

В ходе проведенных санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли у женщины мобильный телефон с доказательствами такой работы. При процессуальном руководстве Ривненской облпрокуратуры в суд направили обвинительный акт.

Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины. Молодой жительнице Ривненщины грозит до восьми лет лишения свободы. Ныне в этом деле продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, во Львовской области освободили от тюремного заключения администратора Telegram-канала о местах раздачи повесток в пределах региона. Он заключил соглашение с прокурором, поэтому суд назначил ему испытательный срок по делу о препятствовании ВСУ и другим военным формированиям.

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