На Ривненщине показали погибших из-за новогодних фейерверков птиц. Фото и видео

В городе Дубно Ривенской области запечатлели мертвых птиц, которые погибли в результате новогодних фейерверков. Так, множество пернатых лежали на траве.

Соответствующие кадры опубликовали на странице в Instagram "Типичное Дубное". По словам автора, она заметила это возле танка в районе Райбольницы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Видела и слышала от других людей в интернете о вреде салютов, но, чтобы это было настолько ужасно – даже представить не могла", – сказала автор ролика.

В Дубно погибли птицы "Типичное Дубное"

Так, девушка только в одном месте насчитала семь погибших птиц. Она отметила, что, скорее всего, их там намного больше.

Кроме того, местная жительница добавила, что салюты смертельны для любых пернатых, так как они пугаются и попадают в высоковольтные провода, дома и деревья.

В Дубно из-за салютов погибло множество птиц "Типичное Дубное"

В городе Дубно Ривенской области запечатлели мертвых птиц "Типичное Дубное"

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