На Ривненщине нашли повешенным 9-летнего мальчика

Вблизи Ровно нашли повешенным на качелях 9-летнего мальчика. Тело обнаружили братья мальчика.

Трагедия произошла в четверг, 29 июля, в селе Кошмаки Вараского района. Об этом информировал Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на своей странице в Facebook. Отмечается, что сообщение медикам поступило вечером около 19 часов.

По словам мужчины, который позвонил, дети нашли брата повешенным на веревке, из которой сделаны качели.

На вызов прибыла бригада "скорой". Спасать жизни мальчика было уже поздно и медики лишь констатировала биологическую смерть ребенка.

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Как рассказали очевидцы, родителей не было рядом с сыном. О происшествии сообщили правоохранительным органам.

В пресс-службе полиции Ровенской области о трагическом событии пока не предоставили никакой информации.

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