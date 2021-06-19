На Ривненщине конь задушил отца девятерых детей: подробности трагедии

В селе Сварыни Сарненского района Ривненской области мужчину задушил упавший на него конь. Погибший – 1978 года рождения, отец девяти детей.

Как сообщает пресс-служба Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи, соответствующий вызов на линию 103 поступил в пятницу, 18 июня в 20:22. Как сообщается, по вызову прибыла бригада медиков, которые на момент приезда обнаружили мужчину без признаков жизни и диагностировали смерть пострадавшего.

Уточняется, что в тот день мужчина пошел на пастбище за конем, но по пути назад возле реки провалился в дыру, которую проделали бобры. Конь упал на мужчину.

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Прибывшие на помощь местные жители достали животное, а затем мужчину – последний не подавал признаков жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня в Киеве люди выбросили собаку с 4-го этажа. Очевидцы происшествия пытались спасти животное, но пес умер от травм по дороге в клинику.

Также сообщалось, что в столице женщина в течение двух лет не выходила из квартиры и держала три десятка котов. Животные выглядят больными; правоохранителям, прибывшим по вызову соседей, их хозяйка не открыла дверь.