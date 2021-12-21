На Ривненщине из-за непогоды произошло масштабное ДТП: столкнулись восемь авто. Фото и видео

В понедельник, 20 декабря, на автодороге Ривне – Луцк в масштабное ДТП попали 8 автомобилей. Авария произошла возле поворота в село Грабов Ривненского района.

Об этом сообщает RIVNE.MEDIA. Несколько авто в результате столкновения даже оказались в кювете (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам водителей, дорожное покрытие было скользким, они двигались медленно и с включенной аварийной сигнализацией. Однако водитель грузовика не выбрал безопасной скорости и дистанции, в результате чего совершил столкновение с двигавшимся впереди авто.

Видео дня

Машины сзади совершили инерционные столкновения между собой.

Пострадали два человека, но от госпитализации они отказались.

Патрульные составили протокол по ст.124 КУоАП (совершение ДТП), а также акт за ненадлежащее содержание дороги.

По официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев текущего года в Украине произошло почти 171 тыс. аварий, в которых погибли более 2,9 тыс. человек и еще более 27 тыс. получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря на участке Варшавской трассы от Киева до поселка Гостомель столкнулись пять автомобилей, обломки которых разбросало по дороге. В аварии пострадали три человека.

В Хмельнитчине вблизи села Солобковцы произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП травмировались четыре человека.