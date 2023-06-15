На Прикарпатье в ДТП погибли пятеро местных футболистов: что известно о молодых ребятах

В Ивано-Франковской области в страшном ДТП погибли сразу пять молодых людей. Все жители одного села Коломыйской громады, члены местной футбольной команды. Двое из них были родными братьями. Они возвращались с турнира.

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Врезались в дерево на мокрой дороге

Трагедия произошла 11 июня примерно в 22:00 возле села Иванковцы Коломыйской ТГ Ивано-Франковской области. Было темно и шел дождь. Автомобиль Volkswagen Passat, двигаясь в направлении Коломыи, врезался в дерево.

Удар был такой силы, что трое пассажиров и водитель погибли на месте, еще один пассажир еще был жив, но скончался по дороге в больницу. Медики ничем не смогли ему помочь.

За рулем был тренер

Все погибшие оказались жителями одного села Саджавка, друзьями и участниками местной футбольной команды. Самому старшему из них Василию Тороусу был 31 год, он как раз находился за рулем автомобиля.

"Василий был тренером, он как раз организовывал ребят на спортивные игры. Не только в обычный футбол играли, но и увлекались мини-футболом. В тот день у них как раз был турнир, они возвращались с него. Ребята – спортсмены, очень хорошо воспитаны, алкоголь не употребляли. Что могло произойти на темной пустынной дороге, да еще и дождь шел, – никто не знает", – рассказывает местный житель.

У Василия мама работает уборщицей в местном лицее. Учителя уже выразили своей сотруднице соболезнования. Отец на пенсии, остался старший брат, который ездит на заработки за границу.

В аварии погибли два брата – Назар и Тарас Тернинчук. Тарас – самый младший из погибших, ему еще не исполнилось 18 лет, он в этом году закончил школу. В семье остался только их младший брат-школьник. Родители ребят, как и многие в селе, ездят на заработки за границу.

Еще один погибший – Дмитрий Мельник, он окончил медицинское училище и работал в больнице. В его семье осталась младшая сестра.

Пятый погибший Павел Тороус работал в Коломые на мебельной фабрике станочником.

На экспертизы потребуется месяц

Для села Саджавка эта авария стала огромной трагедией. На похороны собиралось много народу, поскольку многие знали этих ребят. Никто не может ответить на вопрос – так что же случилось на дороге, что привело к трагедии.

В полиции Ивано-Франковской области нам сообщили, что идет следствие. "На техническую экспертизу, а также на экспертизу на алкоголь у всех участников аварии потребуется месяц", – сообщил спикер ведомства Андрей Яцкив.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 289 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели нескольких человек.