На Прикарпатье горел комплекс, который на днях посетил Зеленский. фото

В поселке Верховина Ивано-Франковской области горел комплекс, где на прошлой неделе побывал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области, инцидент произошел 8 мая.

"Как выяснилось возник пожар в помещении двухэтажного коттеджа на территории частной усадьбы на площади около 35 м. кв. Благодаря оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений уже в 10:15 пожар был ликвидирован", – сказано в сообщении.

Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электросети.

Речь идет о двухэтажном деревянном доме отдыха "Водограй Карпат". На его территории расположен музей гуцульской магии, который на прошлой неделе посетил президент Владимир Зеленский с женой Еленой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Виннице днем 6 мая произошел пожар в трехэтажном офисном центре на улице Бевза, 34, в которой погибла девушка.