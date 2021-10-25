На Полтавщине произошло ЧП на ферме: 18-летний парень едва не лишился руки, фото

На Полтавщине в селе Веселая Долина произошло ЧП на ферме с 18-летним парнем. Из-за собственной неосторожности его правая рука попала в механизм корморезки.

Происшествие случилось в воскресенье, 24 октября, около 5:30 утра, сообщает пресс-служба Кременчугского районного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что парень чуть не лишился руки, помогая матери (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место около 6:40 утра прибыли спасатели города Глобино и Глобинской городской пожарной охраны. Они изъяли руку пострадавшего из корморезки. Парня передали врачам Глобинской центральной районной больницы. По словам медиков, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

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