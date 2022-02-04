На Полтавщине произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса: пострадали 11 человек. Фото

В четверг, 3 февраля, рейсовый микроавтобус перевернулся в Полтавской области, где столкнулись четыре транспортных средства. В больницу госпитализировали 11 пострадавших в результате этой аварии.

Она произошла около 19:40 на участке дороги Сумы – Пирятин возле села Вишневое Лубенского района. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в регионе (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным правоохранителей, в ДТП попали: грузовик Renault Magnum, которым управлял 64-летний мужчина, автомобиль Cherry Amulet под управлением 40-летнего водителя, микроавтобус Mercedes-Benz-Sprinter (водителю тоже 40 лет) и седельный тягач Volvo с полуприцепом SANTI, за рулем которого был 34-летний мужчина.

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Телесные повреждения разной степени тяжести в результате масштабной аварии получили 11 человек, их доставили в лубенскую, пирятинскую и сумскую местные больницы.

На сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отмечается, что микроавтобус сообщением Киев – Ромны перевернулся после столкновения с легковушкой.

Среди травмированных, в частности, водители легковушки и микроавтобуса, также 9 его пассажиров. Большинство пострадавших – жители Сумщины и Киевщины.

В ГСЧС отметили, что деблокированием пострадавших занималось пятеро спасателей с привлечением спецтехники.

По факту ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, если оно причинило потерпевшему тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины аварии выяснит следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января в Миргородском районе на Полтавщине столкнулись легковушка и грузовик. В результате аварии водитель легкового авто погибла, пострадали двое пассажиров.