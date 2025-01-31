На Полтавщине мужчина отказался от мобилизации, потому что "боится остаться инвалидом": чем все кончилось

Житель Полтавской области отказался от мобилизации, поскольку переживал за свое здоровье. Он заявил, что не хочет остаться инвалидом, потому что "нет семьи и поддержки".

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Однако он признан виновным гражданина Украины в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Лубенского горрайонного суда Полтавской области.

Согласно материалам дела, 1 октября 2024 уроженец Лубен прошел военно-врачебную комиссию, которая подтвердила его пригодность к службе. В ТЦК ему выписали мобилизационное распоряжение – на отправку в воинскую часть нужно было явиться уже на следующий день. Однако мужчина категорически отказался получать повестку, а в день назначенной отправки без уважительных причин не прибыл в пункт сбора.

На суде обвиняемый признал свою вину, объяснив, что уклонился от мобилизации из-за беспокойства за состояние здоровья. По его словам, 16 июня 2024 г. он только завершил лечение от туберкулеза и опасался возможных осложнений.

"Отказался от мобилизации потому, что переживал за свое здоровье, поскольку имел закрытую форму туберкулеза и 16 июня 2024 года закончил лечение. Боится остаться инвалидом, поскольку не имеет семьи и поддержки. В 05-00 час. 02.10.2024 для отправки в воинской части не явился без уважительных причин", – говорится в материалах дела.

Суд учел эти обстоятельства и признал его действия преступлением, предусмотренным статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и приговорил к 3 годам лишения свободы. Обвиняемый имел право обжаловать приговор в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, что в Житомирской области мужчина отказался от мобилизации после получения "боевой" повестки. Хотя он и был пригоден к военной службе по решению ВЛК, но уже на суде представил доказательства того, что он имеет право на отсрочку.

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