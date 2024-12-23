На Полтавщине безработный отказался от мобилизации, потому что 'боялся умереть': чем все кончилось

В городе Пирятин на Полтавщине безработный мужчина, не явившийся за повесткой в воинскую часть, получил три года тюрьмы.

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Дело №544/1705/24 рассматривал Пирятинский районный суд Полтавской области.

Согласно материалам дела, 16 мая по заключению ВЛК признала уроженца села Тарасовка Гребенковской общины годным к военной службе.

Он был предупрежден об ответственности в случае уклонения от мобилизации.

18 мая мужчина должен был прийти для отправки в военную часть, однако не сделал этого.

Согласно свидетельствам односельчанки подсудимого, продавщице в магазине, мужчина в последнее время злоупотреблял алкоголем, однако никаких инцидентов не совершал.

Другой свидетель, староста села Грабаровка Пирятинской общины, рассказала, что подсудимый до смерти ухаживал за матерью, унаследовал после нее дом, где ныне проживает.

Как односельчанин спокоен, однако начал выпивать.

На суде мужчина признал свою вину и объяснил, что он не пришел в военкомат, поскольку боится умереть на войне.

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации, на особый период) и объявил приговор – три года лишения свободы.

У осужденного еще есть 30 дней (с момента оглашения судебного решения) для обжалования приговора.