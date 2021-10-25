На Полтавщине 12-летний ребенок получил тяжелые ожоги на кухне: он умер в больнице

В Полтавской области в больнице умер двенадцатилетний мальчик. Ребенок дома получил сильные ожоги.

Мальчик пробыл в реанимационном отделении больницы 20-24 октября. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что сообщение о происшествии сектор полицейской деятельности №1 (с. Козельщина) Кременчугского райуправления полиции получил около 8:30 20 октября. Об этом им сообщили врачи скорой медицинской помощи. На место сразу отправили следственно-оперативную группу. Было установлено, что ребенок обжогся, находясь на кухне.

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По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок - 7-15 лет.

В рамках производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин смерти ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесчине авто сбило ребенка на велосипеде. Мальчик умер до приезда скорой.