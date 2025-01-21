'На подъемнике царила суматоха': подруга раскрыла новые детали гибели молодого врача на курорте Драгобрат

Подруга погибшей на Драгобрате врача Екатерины Игнатьевой из Ковеля рассказала подробности трагедии на горнолыжном курорте, чтобы развеять сплетни и предположения. По ее словам, погибшая была трезвой и имела должную экипировку.

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Об этом ann_sv написала в своем Instagram. Подруги катались на Драгобрате впервые, до того они были на курорте Буковель.

"Прежде всего отмечу: Катя была совершенно трезвая и полностью экипирована. Это был наш первый раз на Драгобрате. Предыдущие дни мы катались на Буковеле, и Катя стояла на лыжах только третий день. Несмотря на это, она вела себя осторожно и ответственно", – отметила подруга Екатерины. Игнатьевой.

Она добавила, что после нескольких спусков было принято решение перейти на другую более безопасную трассу, ведь эта была слишком сложной. Из-за того, что молодые женщины плохо знали местность, они решили воспользоваться бугельным подъемником.

"На подъемнике царила суматоха. Там стоял оператор, который должен координировать процесс, но он только подавал бугель и никаких инструкций не давал. Людей подгоняли со всех сторон. Поскольку я была на сноуборде, я поехала первой. Уже во время подъема я заметила, что Катя пыталась встать на бугель 3-4 раза, но постоянно падала. В этот момент оператор должен был ее остановить и не допустить дальнейшего подъема, но этого не произошло", – написано в сообщении.

Впоследствии подруга увидела Екатерину, которая держалась за бугель одной рукой и "буквально волочилась по земле". Она отпустила бугель и медленно поехала вниз, где произошла трагедия. Молодая женщина потеряла контроль и на скорости врезалась в металлический забор внизу, потому что не могла остановиться. От удара головой о металлический столб она умерла на месте.

"Позже выяснилось, что с самого начала она неправильно взяла бугель, но оператор не вмешался. Даже после ее падений он не остановил подъемник и позволил ей продолжить движение в лежачем положении на высоту более 350 метров. Есть подтверждающие материалы, на которых видно, что подъемник продолжал работать вплоть до момента ее падения, и только тогда его отключили", – сказано в сообщения.

Теперь у подруги погибшей есть много вопросов об ответственности работников и размещении металлического забора, в который въехала Катерина.

"Эта ситуация абсурдна, и я считаю, что предприятие должно понести ответственность за халатность и нарушения, которые привели к этой трагедии", – написала она.

Напомним, в субботу, 18 января, на горнолыжном курорте Драгобрат произошло трагическое событие. Во время катания на лыжах погибла женщина. Инцидент произошел, когда туристка, катаясь на бугельном подъемнике, потеряла равновесие, упала вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 января, на курорте Драгобрат, Закарпатской области произошел пожар в отеле. Люди успели эвакуироваться, предварительно огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

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