На побережье возле Одессы обрушился склон, под завалами есть люди – СМИ

СМИ сообщают о несчастном случае в Одесской области 6 августа: там на побережье в районе села Фонтанка произошел оползень. Земля засыпала людей, сколько именно их там – неизвестно.

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Сообщается также о гибели десятилетнего ребенка, на месте работают медики и спасатели. Об этом пишет "Украинская служба информации" и местные паблики.

Со ссылкой на своего корреспондента в Одесской области издание УСИ сообщило, что на морском побережье в селе Фонтанка к северу от Одессы произошел оползень.

"Под завалом есть люди, но сколько – пока неизвестно. На месте уже работают медики, а также спасатели", – говорится в сообщении.

В то же время в одесских пабликах появилось сообщение о том, что в результате оползня погиб 10-летний мальчик.

Напомним, накануне, 5 августа, стало известно, что в Грузии в результате оползня погибла украинка. Она находилась в поселке Шови вместе со своим ребёнком. Тело женщины удалось найти, а ребенок исчез. В настоящее время его поисками занимаются спасатели.

По данным грузинских СМИ, всего на месте происшествия найдено 12 тел, однако только шестерых погибших удалось опознать. Пропавшими без вести числятся 24 человека.

На месте происшествия работает около 600 человек, в том числе спасатели со специальным оборудованием и военные. Им удалось пробиться к разрушенным коттеджам, там же в земле найдено несколько автомобилей.