На пляжах Украины начался курортный сезон: прогноз погоды на море

На пляжах Украины с 1 июня начался курортный сезон. Однако в самых популярных среди украинцев курортах погода в начале июня будет дождливой.

Так, согласно данным на сайте Gismeteo, температура воздуха у моря днем поднимется максимум до отметки +24 градуса. Ночью похолодает до +12.

В первую неделю лета в Бердянске Запорожской области пройдут дожди, осадки также прогнозируют с 14 по 24 июня. До +27 градусов потеплеет только к концу месяца.

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В Затоке Бердянской области дожди ожидаются до 10 июня. Воздуха в первые две недели месяца прогреется максимум до +22 градусов, а затем постепенно потеплеет до +25, а осадки прекратятся.

В Одессе в июне дожди иногда будут идти временами. При этом температура воздуха также ожидается невысокой – до +25 градусов. Ночью похолодает до +10.

В Кирилловке Запорожской области будет дождливо, но солнечно. До 11 июня осадки с грозами ожидаются каждый день. Температура воздуха на курорте – до +26 градусов днем, ночью до +14.

В Геническе Херсонской области прогнозируется солнечная погода без дождей только с 20 по 26 июня. В остальные дни месяца будут осадки с грозами. Температура воздуха поднимется до +26 градусов. Ночью похолодает до +15.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в начале июня погода в Украине будет совсем не летней. Территорию всей страны накроет циклон, который принесет похолодание и дожди. Температура воздуха не превысит +23 градуса, в Карпатах ожидается мокрый снег, а на морях появится угроза шторма.