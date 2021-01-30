На Одесской трассе остановили все грузовики: полиция назвала причину. Видео
На Одесской трассе патрульные полицейские останавливают на обочине все грузовые автомобили.
Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, от Глевахи до Гребенок стоит более 100 грузовиков в сторону Одессы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
В пресс-службе патрульной полиции Киевской области объяснили, что это делается для того, чтобы обеспечить нормальное движение на трассе, поскольку там все еще работает техника и БТРы, которые расчищают снежные заносы и помогают водителям.
"Если бы пустили еще и фуры, трасса бы остановилась совсем", – сказали в ведомстве.
Как сообщал OBOZREVATEL, 29 января трассу Киев – Одесса парализовал снег: пробки растянулись на 30 км.
Также из-за сильных снегопадов на дорогах Украины участились случаи ДТП, в которых были пострадавшие.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.