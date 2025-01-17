На Одесщине пограничники задержали трех мужчин в камуфляже, которые пытались пересечь госграницу. Фото

В Одесской области пограничники задержали трех жителей Киева, одетых в военную форму. Мужчины пытались незаконно переправиться в непризнанное Приднестровье, а за организацию путешествия заплатили по 4 тыс. долларов.

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Об этом 17 января сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Нарушителей задержали военнослужащие Подольского отряда Южного регионального управления ГПСУ вблизи границы с помощью коптера.

Оператор БПЛА с тепловизором отследил движение нарушителей и направил действия пограничного наряда.

Во время задержания мужчины, одетые в камуфлированную форму, пытались сбежать и не реагировали на неоднократные требования остановиться, поэтому пограничники произвели предупредительные выстрелы вверх.

Беглецов остановили – как выяснилось, нарушители руководствовались указаниями организатора их бегства.

Именно по его совету они купили военное обмундирование: камуфляж, тактические перчатки и берцы, чтобы быть менее заметными.

За организацию переправки через приднестровский сегмент границы Украины с Молдовой они заплатили по 4 тысячи долларов каждый.

Деньги перечисляли на криптокошелек.

В ГПСУ добавили, что на "поклонников стиля милитари" составили протоколы о совершении админправонарушения по ст. 185-10 КУоАП "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Государственной пограничной службы" и ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или незаконное пересечение границы Украины".

Дела задержанных направлены в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Закарпатье в 50 метрах от границы со Словакией пограничники задержали россиянина. Мужчина незаконно находился в Украине и решил сбежать в Евросоюз. Во время своих скитаний он столкнулся с цыганами, которые избили его и оставили без вещей.

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