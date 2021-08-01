На обнявшихся парня и девушку в СССР пожаловались в газету, обозвав "моральными уродами"

В сети показали вырезку из газеты "Вечерний Ленинград" выпуска 1963 года, которая представляет собой письмо разгневанного читателя. Мужчину, в частности, возмутили публичные объятия молодых парня и девушки.

Архивный снимок опубликовал пользователь Twitter @pechNnik. "Газета "Вечерний Ленинград". СССР, 1963 год", – уточняется в подписи к публикации.

В своем письме возмущенный читатель, некий Н. Смирнов рассказывает, что "нарушителей" общественного порядка он заметил напротив гостиницы "Астория" в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург), когда "вышел посидеть в скверике".

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"Идет прилично одетый мужчина, в шляпе, лет 25-ти, и рядом с ним – девушка, совсем молоденькая. И вдруг я вижу, как этот мужчина обнял девушку рукой за плечи, и они спокойно, на виду у множества людей, продолжают свой путь и беседу", – пишет мужчина.

Увиденное он назвал "бесстыдством", "уродством" и "распущенностью" и призвал "строже и требовательнее относиться к молодежи". "Воспитывать надо не только пряником! Надо почаще пользоваться публичным осмеянием, широким показом всех моральных уродов в фотовитринах и так далее. Это наверняка принесет свои плоды", – заявил он.

Как известно, в СССР, согласно идеологии того времени, публичное проявление чувств для молодых пар считалось неприемлемым. Влюбленные лишь могли взять друг друга "под руку".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети было опубликовано фото выпускниц в СССР. Пользователи отметили, что девушки выглядят гораздо старше своего возраста.