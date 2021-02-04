На Николаевщине попрощались с морпехом, убитым снайпером на Донбассе. Видео

В Николаевской области похоронили погибшего от пули российского снайпера на Донбассе военнослужащего 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрия Власенко.

38-летний воин погиб в зоне ООС 2 февраля. Церемония прощания состоялась в четверг, 4 февраля, в селе Грушевка Первомайского района, передает "Суспільне Миколаїв" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я Дмитрия знал два месяца. Очень хороший человек, отважный. Всегда был предан своему делу. Очень любил Украину. Мы будем за ним скучать", – рассказал сослуживец морского пехотинца Виталий Алексеев.

Убитый украинский защитник неоднократно принимал участие в ООС. Последний контракт он подписал в 2020 году.

Старший стрелок Власенко прослужил в 503-м отдельном батальоне морской пехоты более трех лет. Ранение он получил возле с. Шумы. Побратимы рассказали, как погиб военный.

Как писал OBOZREVATEL: