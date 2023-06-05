'На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям': Маляр прояснила ситуацию на фронте

Украинские силы продолжают оборонную операцию, начатую 24 февраля 2022 года. На некоторых направлениях украинские защитники начали переходить к наступательным действиям.

Видео дня

Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", – отметила она.

По информации Маляр, на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины двигаются достаточно широким фронтом. Наши защитники преуспевают, а также занимают господствующие высоты.

Российские оккупанты находятся в обороне, они всеми силами пытаются удержать свои позиции.

На юге захватчики тоже обороняются. В этом направлении продолжаются бои местного значения.

"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – пояснила представительница Минобороны.

Напомним, государство-террорист Россия в очередной раз запустила фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов РФ, украинские военные якобы начали движение на пяти участках фронта.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не намерены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!