"На некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям": Маляр прояснила ситуацию на фронте
Украинские силы продолжают оборонную операцию, начатую 24 февраля 2022 года. На некоторых направлениях украинские защитники начали переходить к наступательным действиям.
Эпицентром боевых действий остается Бахмутское направление. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"Мы продолжаем оборону, которую начали 24 февраля 2022 года. Оборонная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям", – отметила она.
По информации Маляр, на Бахмутском направлении Вооруженные силы Украины двигаются достаточно широким фронтом. Наши защитники преуспевают, а также занимают господствующие высоты.
Российские оккупанты находятся в обороне, они всеми силами пытаются удержать свои позиции.
На юге захватчики тоже обороняются. В этом направлении продолжаются бои местного значения.
"Почему россияне активно запускают информацию о контрнаступлении? Потому что им нужно отвлечь внимание от поражения на Бахмутском направлении", – пояснила представительница Минобороны.
Напомним, государство-террорист Россия в очередной раз запустила фейк о начале "крупномасштабного украинского наступления". По легенде пропагандистов РФ, украинские военные якобы начали движение на пяти участках фронта.
Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины потроллили российских оккупантов перед долгожданным контрнаступлением. В ведомстве отметили, что объявлять о начале операции не намерены.
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