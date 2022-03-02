"На Московии есть хорошие традиции": Геращенко напомнила, что в марте умерли Сталин, Николай II и Иван Грозный

Марина Погорилко
Общество
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Геращенко напомнила о хороших мартовских традициях 'на Московии'
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Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко напомнила, что "на Московии некоторые традиции хороши". В частности, март – месяц, в который умерло множество их царей и диктаторов.

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Facebook. Так, нардеп вспомнила Сталина, Александра II, Николая II и других.

"Есть у них интересный мартовский обычай, который нарушать не стоит. Сталин склеил ласты 5 марта. Александр II был убит 13 марта. Николай II потерял престол 15 марта. Иван Грозный загнулся 18 марта. Павел I был убит табакеркой 24 марта. Некоторые дни уже заняты, но свободные еще есть. Поэтому ждем!!!!" – написала она, намекнув, что нынешнему диктатору Владимиру Путину не следует нарушать традицию.

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Геращенко напомнила о хорошей традиции марта в РФ

В комментариях пользователи поддержали идею Геращенко и посоветовали ему не тянуть, а занять какую-нибудь из начальных дат марта.

Комментаторы посоветовали Путину не тянуть

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица посоветовал президенту России Владимиру Путину совершить самоубийство по примеру "того чувака в берлинском бункере в мае 1945 года". Вероятно, он имел в виду застрелившегося из огнестрельного оружия немецкого диктатора Адольфа Гитлера.

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