"На Московии есть хорошие традиции": Геращенко напомнила, что в марте умерли Сталин, Николай II и Иван Грозный

Народный депутат Украины, сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко напомнила, что "на Московии некоторые традиции хороши". В частности, март – месяц, в который умерло множество их царей и диктаторов.

Соответствующее сообщение она опубликовала в своем Facebook. Так, нардеп вспомнила Сталина, Александра II, Николая II и других.

"Есть у них интересный мартовский обычай, который нарушать не стоит. Сталин склеил ласты 5 марта. Александр II был убит 13 марта. Николай II потерял престол 15 марта. Иван Грозный загнулся 18 марта. Павел I был убит табакеркой 24 марта. Некоторые дни уже заняты, но свободные еще есть. Поэтому ждем!!!!" – написала она, намекнув, что нынешнему диктатору Владимиру Путину не следует нарушать традицию.

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В комментариях пользователи поддержали идею Геращенко и посоветовали ему не тянуть, а занять какую-нибудь из начальных дат марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица посоветовал президенту России Владимиру Путину совершить самоубийство по примеру "того чувака в берлинском бункере в мае 1945 года". Вероятно, он имел в виду застрелившегося из огнестрельного оружия немецкого диктатора Адольфа Гитлера.