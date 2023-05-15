На месте атаки РФ в Тернополе обнаружили остатки 7 ракет: новые детали обстрелов. Видео

На месте ракетной атаки в Тернополе, которую устроила страна-агрессорка ночью в субботу, 13 мая, обнаружили остатки семи ракет. На складах, на которые попала Россия, хранились товары разных предприятий – продукция сельскохозяйственного назначения и гуманитарная помощь.

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Об этом в понедельник на брифинге рассказал глава областной администрации Владимир Труш. По его словам, первый удар враг нанес в 22:35, в результате которого были разрушены складские помещения.

"В течение первого ракетного удара, который произошел в 22:35 13 мая, были повреждены складские помещения. И была огромная площадь возгорания. Следующие прилеты были в 5 часов утра, был уничтожен дачный кооператив, коммерческая структура, которая в своем автопарке хранила транспортные средства. В целом было повреждено около 50 транспортных средств", – сказал он.

Руководитель Управления ГСЧС в Тернопольской области Виктор Маслей уточнил, что к тушению пожаров было привлечено около 20 единиц техники и более 80 человек личного состава.

"Понимая сложность пожара, большую пожарную нагрузку сельхозпродукции в этих складских помещениях плюс центр религиозной организации, где сохранялась гуманитарная помощь и так далее, мы вынуждены были не только привлечь тернопольский городской гарнизон, но и привлекались подразделения из Зборова, Збаража и др. Совместными усилиями. локализация пожара произошла еще ночью, а ликвидация произошла вчера (14 мая. – Ред.)", – добавил он.

Начальник Нацполиции региона генерал Александр Богомол заявил, что на месте происшествия силовиками были обнаружены семь обломков ракет.

"Вчера мы изъяли семь ракет или остатков от ракет", – сказал он.

Богомол добавил, что находиться вблизи этих предметов опасно, поскольку есть угроза отравления испарениями ракетного топлива, которое также было обнаружено в большом количестве.

Напомним, оккупанты вечером 13 мая нанесли удар по Тернополю, на месте прилета в промзоне вспыхнул пожар. Двое мирных жителей получили осколочные ранения и ожоги.

Пропагандисты Москвы опозорились сообщениями об ударах по Тернополю. Они дружно опубликовали видео, которое действительно оказалось фиксацией взрывов в Иране в январе 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство обороны РФ цинично прокомментировало удар по Тернополю 13 мая, где вражеская ракета уничтожила склад с гуманитарной помощью для украинцев. Там заявили, что якобы избивали "по пунктам дислокации подразделений ВСУ" и по складам с оружием.