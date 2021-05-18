На Львовщине учитель заставила школьника съесть бумагу и угрожала отрезать палец

В селе Солонка Львовской области учительница информатики заставила семиклассника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать палец из-за отсутствия ручки у ребенка.

Родители назвали поведение педагога с сорокалетним стажем психологическим насилием над детьми и написали заявление в полицию, сообщает "ТСН".

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, палец вырежет", – рассказал пострадавший школьник Владислав Выборнов.

Школьники рассказали, что это не первый подобный инцидент. По словам семиклассников, женщина раньше их обзывала и проклинала.

"Учительница пошла в свою каптерку, возвращается с ножом, замахнулась, но палец не травмировала. Она бывало нас обзывала: там скотина, проклинала нас, но то что с ножом, это первый раз", – рассказала ученица Анна Драпинская.

О том, что произошло на уроке девочка рассказала маме, а та написала в школьном чате. Она отметила, что дети были в шоковом состоянии.

"Я лично считаю, что это психологическое насилие над детьми. Этот случай видели в классе 22 детей, в течение часа я предупредила директора. Дети были в шоковом состоянии, некоторые из них наверняка от стресса, начали смеяться. Когда я спросила, почему вы не брали камеры и не записывали, то дочь сказала, что учительница забирает у них на уроке телефоны. То есть не было возможности даже сделать видео или фото", – рассказала мама школьницы Людмила Драпинская.

После обращения родителей правоохранители наведались в школу, говорили с педагогами и родителями пострадавшего, затем опросят и детей.

"Если вина учительницы будет доказана, ее привлекут к административной ответственности. Буллинг предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы", – сообщил офицер общины Роман Таратула.

По словам родителей пострадавшего мальчика, инцидент в школе пытались скрыть. Классная руководительница несколько дней не отвечала на телефонные звонки. Дирекция тоже молчала до приезда журналистов.

"Несмотря на то, что она опытный учитель, она имеет звание педагогическое, я ее не защищаю, но надо разобраться так чтобы принять правильное решение. Правильное решение – второй выговор и увольнение. Сдали нервы, наверное", – отметил директор Солонковской школы Владимир Кот.

Учительница информатики Надежда Богдановна сказала, что это была такая шутка. Перед родителями Владислава женщина извинилась и признала, что поступила не правильно, но и оправдалась, дети сейчас не управляемые.

"Я хочу извиниться, жалею на самом деле за тот инцидент. Пусть мне Бог простит, но это была спланированная провокация, класс немножечко такой проблемный", – сказала учительница информатики.

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