На Львовщине поезд протаранил микроавтобус: есть погибший и пострадавшие

Во Львовской области в субботу, 23 января, поезд протаранил рейсовый автобус. Авария произошла около 08:50 утра в селе Полянка Пустомытовского района на нерегулируемом железнодорожном переезде.

Вследствие ДТП погиб 48-летний житель Львова. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, также с полученными травмами была госпитализирована 36-летняя жительница Полянки.

Автобусом сообщением "Полянка – Львов" управлял 34-летний житель Пустомытовского района, поездом №140, который двигался в направлении Самбора, – 36-летний машинист, житель Львова, говорится в сообщении полиции.

По факту было открыто дело по ч.2 ст.286 "нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего". Виновным грозит до восьми лет тюрьмы с лишением водительских прав на срок до трех лет.

"Полицейские Львовщины призывают водителей: приближаясь к железнодорожным переездам, будьте внимательными и осторожными, учитывайте звуковую и световую сигнализацию, а также неуклонно придерживайтесь правил дорожного движения", – говорится в сообщении Нацполиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлую субботу, 16 января, под Киевом разбился гражданский вертолет. Погибших в аварии не было.