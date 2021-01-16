Под Киевом при посадке разбился вертолет. Фото с места аварии

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Кияни
14,1 т.
Вертолет разбился в районе Борисполя

В Киевской области в субботу, 16 января, потерпел крушение гражданский вертолет Robinson 44.

Как сообщает "Думская", авария произошла в районе Борисполя около 15:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, борт с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку.

Вертолет разбился около 15:00.

Корреспондент издания с места происшествия уточнил, что погибших в результате аварии нет.

Авария произошла в районе Борисполя.

Отмечается, что, по данным госреестра гражданских воздушных судов, борт принадлежит некоему В. Ш. Халимбекову.

По предварительной информации, вертолет упал во время посадки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Киевской области упал самолет. Тогда травмы получили два человека – пилот и инструктор.

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