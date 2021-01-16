Под Киевом при посадке разбился вертолет. Фото с места аварии

В Киевской области в субботу, 16 января, потерпел крушение гражданский вертолет Robinson 44.

Как сообщает "Думская", авария произошла в районе Борисполя около 15:00 (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По предварительной информации, борт с регистрационным номером UR-ASD совершил неудачную посадку.

Корреспондент издания с места происшествия уточнил, что погибших в результате аварии нет.

Отмечается, что, по данным госреестра гражданских воздушных судов, борт принадлежит некоему В. Ш. Халимбекову.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре в Киевской области упал самолет. Тогда травмы получили два человека – пилот и инструктор.