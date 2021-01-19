На Львовщине перевернулся грузовик с 29 военными, есть пострадавшие. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
6,3 т.
Авария произошла на Яворовском полигоне

Во Львовской области перевернулся КрАЗ, который перевозил 29 военнослужащих-контрактников ВСУ. В результате аварии пятерых пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что ДТП произошло на Яворовском полигоне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Грузовик врезался в дерево.

По предварительным данным, грузовик уступал место попутному автомобилю и зацепил колесом обочину. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево.

Кабину машины сильно искорежило.

От удара кабину сильно искорежило, а пассажиров выбросило из кузова. У пятерых контрактников многочисленные переломы. Их госпитализировали.

В результате ДТП пострадали пять контрактников.
Последствия ДТП с военным грузовиком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре на регулируемом пешеходном переходе военный грузовик переехал женщину, которая пересекала дорогу.

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