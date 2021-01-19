На Львовщине перевернулся грузовик с 29 военными, есть пострадавшие. Фото и видео

Во Львовской области перевернулся КрАЗ, который перевозил 29 военнослужащих-контрактников ВСУ. В результате аварии пятерых пострадавших госпитализировали.

Об этом сообщает ТСН. Отмечается, что ДТП произошло на Яворовском полигоне (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

По предварительным данным, грузовик уступал место попутному автомобилю и зацепил колесом обочину. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево.

От удара кабину сильно искорежило, а пассажиров выбросило из кузова. У пятерых контрактников многочисленные переломы. Их госпитализировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Днепре на регулируемом пешеходном переходе военный грузовик переехал женщину, которая пересекала дорогу.