На Львовщине отстроят евроколею до Польши

В рамках формирования скоростного железнодорожного сообщения между Украиной и Польшей во Львовской области инициировали восстановление существующего 8-километрового участка евроколеи между государственной границей и станцией Рава-Русская. Колею отстроят по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".

Этот участок станет первым в составе будущего маршрута Киев-Варшава, сообщила пресс-служба Львовской ОГА. Существующий сегодня участок евроколеи между Рава-Русской и Госграницей (Гребенное) не эксплуатируется с 2005 года и нуждается в проведении реконструкции как самой линии, так и прилегающей инфраструктуры.

"Начинаем с разработки ПСД, которая может стоить 3-5 миллионов гривен. 1 миллион – средства местной громады. Остальные деньги мы аккумулируем из областного и государственного бюджета. Работы могут начаться уже в следующем году", - очертил порядок работ глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

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По предварительным данным, на 8-километровом участке необходимо будет отремонтировать здание вокзала, платформу, а также пути, переезды и мосты. Необходимый размер капитальных инвестиций оценивается примерно в 83 млн гривен.

"Я думаю, что наш амбициозный проект прямой пассажирской узкоколейки между Львовом и Варшавой, а дальше и Киевом должен стать частью национальной программы", - добавил глава области.

Проект предварительно уже поддержан польской стороной. "Будем вместе над этим работать. Сообщение Рава-Русская-Варшава должно стать хорошим проектом. В течение трех часов из Равы-Русской можно добраться до Варшавы, а из Варшавы – до всего мира", - отметил глава города Томашув Любельски (Республика Польша) Войцех Жуковски после встречи с руководством Львовской области.

Практическое обсуждение проекта создания скоростного маршрута с представителями Польши должно продолжиться уже 15 февраля.

Напомним, в рамках президентской программы "Большая стройка" в Украине стартовал отдельный проект по модернизации железной дороги, предусматривающий масштабное обновление парка грузовых и пассажирских вагонов, электрификацию 500 км путей и создание скоростных маршрутов, в том числе международных. Об этом ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.