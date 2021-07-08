На Львовщине 9-летний мальчик попал в реанимацию после укуса змеи

На Львовщине в городе Бобрка 9-летний мальчик попал в больницу после укуса змеи. Ребенок находится в реанимации.

Происшествие случилось в среду, 7 июля. Пресмыкающееся укусило мальчика за палец на правой руке, передает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины во Львовской области.

Ребенка госпитализировали в отделение Дрогобыческой детской больницы в тяжелом состоянии. Какая змея укусила мальчика, не уточняется.

Спасатели предупредили жителей Львовской области быть осторожными во время прогулок в лесу и на природе. Если вы случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой – не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите. У пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

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Будьте внимательны в местах, где можно встретить змей: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, этим летом украинцы столкнулись на отдыхе с множеством сюрпризов, которые преподнесла им природа. Туристов "атаковали" морские блохи, сколопендры, змеи и даже скорпионы.