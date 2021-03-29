На Луганщине пройдут учения по противодействию диверсантам и террористам

В течение 30-31 марта в городе Счастье Луганской области состоятся антитеррористические учения.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, мероприятия предусматривают участие региональных субъектов борьбы с терроризмом. Они будут тренироваться противодействовать диверсионным и террористическим угрозам.

"Тренировку проведут в условиях, максимально приближенных к реальным, поэтому Служба безопасности Украины призывает жителей Счастья с пониманием отнестись к возможным неудобствам, сохранять спокойствие и соблюдать правила личной безопасности", – говорится в сообщении.

Поэтому граждан попросили при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справку об обучении и так далее).

В случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц, их причастности к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков следует немедленно сообщать по адресу такие дежурные службы:

3 управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях (город Северодонецк), тел.: (06452) 6-81-10; (06452) 4-42-81, 095-896-77-29.

Счастьенский районный отдел полиции ГУ НП в Луганской области, тел.: (06445) 9-44-87, 099-054-03-42, 097-152-94-10.

СПД-1 "Город Счастье" Счастьенского районного отдела полиции ГУ НП в Луганской области: 099-008-65-93, 095-009-46-02.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в марте подразделения Вооруженных сил Украины провели масштабные учения с привлечением реактивных систем залпового огня "Смерч" вблизи оккупированного Крыма. Эту новость начали активно освещать российские пропагандистские СМИ.