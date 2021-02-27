На Луганщине начали вакцинацию военных от коронавируса

В Луганской области началась вакцинация военнослужащих. Первым прививку получил капитан медицинской службы в/ч А0206 Иван Стаценко.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации. По словам начальника 59-го военного мобильного госпиталя полковник медицинской службы Андрея Телефанко, сначала вакцинацию пройдут военные медики.

"Все, кто изъявил желание вакцинироваться, проходят обследование у врача, меряется температура тела, артериальное давление, собирается данные анамнеза и тогда определяется ли противопоказания. Абсолютными противопоказаниями являются повышенная температура тела, острые заболевания или аллергические реакции к компонентам вакцины", – пояснил Телефанко.

Глава Луганщины Сергей Гайдай отметил, что тоже пройдет вакцинацию, как только уровень антител у него в крови станет ниже нормы. Ранее председатель облгосадминистрации переболел COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сформируют единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19. Таким гражданам будут выдавать справки о прививке.