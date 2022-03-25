На Киевщине ВСУ держат оборону и переходят в контрнаступление, – советник главы МВД

Украинские военные держат оборону в Киевской области и переходят в контрнаступление. Местами под натиском наших Вооруженных сил российские оккупанты начали отступать назад.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он также указал на подготовку российскими пропагандистами очередных фейков об Украине.

Политик подчеркнул, что украинская армия продолжает продвижение вперед в Киевской области. Бойцы отстаивают территории и оттесняют силы врага из больших городов.

"На Киевщине российские нацисты под натиском ВСУ начали отступать назад. Буча, Ирпень и Гостомель находятся в окружении, но все идет по плану – наша армия двигается вперед", – отметил Денисенко.

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Вместе с тем он добавил, что россияне отправили своих пропагандистов на Чернобыльскую атомную электростанцию. Их целью является создание фейковых сюжетов, нацеленных на внутреннего обывателя РФ.

Добавим: в сводке Генштаба ВСУ на утро 25 марта говорится, что защитники Украины не дали продвинуться врагу и отразили его атаки по всем направлениям. За минувшие сутки оккупанты понесли существенные потери.

Военные отметили, что группировка сил и средств обороны города Киева продолжает отражать наступление противника, нанося ему огневое поражение. Защитники стойко удерживают все определенные рубежи обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Пентагона, у российских оккупантов заканчиваются запасы высокоточных боеприпасов. Там предположили, что путинская армия будет полагаться на неуправляемые бомбы и артиллерию.

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