На Каннском фестивале состоится премьера фильма украинского режиссера о Бабьем Яре

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" режиссёра Сергея Лозницы состоится на Каннском фестивале, который стартует сегодня и продлится до 17 июля. Картина будет представлена в программе "Специальный показ" (Séance Speciale).

Документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" произведен нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" (Украина), сообщила пресс-служба центра. Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

В фильме использованы материалы из Красногорского архива (РГАКФД), Бундесархива и немецких региональных архивов, архива им. Пшеничного, а также из частных собраний. "Некоторые материалы сохранились очень хорошо, а некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений продолжалась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки. Например, мы смогли собрать полностью выступление Дины Проничевой на Киевском процессе. Дело в том, что в киевском архиве Пшеничного хранилась только часть этого материала, а в российском Красногорском архиве мы нашли весь снятый материал свидетельства Проничевой, в том числе кадры, не вошедшие в выпущенный в 1946 году в СССР киножурнал", – рассказал Сергей Лозница.

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"Бабий Яр. Контекст" – седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) участвовали в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражения" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

В Украине фильм "Бабий Яр. Контекст" Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит осенью этого года в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Бабий Яр – это место боли и памяти, место, где история буквально впитана в землю. Десятки тысяч людей были убиты здесь. О многих из них мы не знаем ничего. Они исчезли, был уничтожен целый мир. И наша задача – вернуть память о них, создать здесь такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, важной и актуальной для любого, кто живет в этом городе, кто приезжает сюда, вообще для всего мира", – отметил художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский.

Кинофестиваль в Каннах – самое важное событие в календаре мировой киноиндустрии. Обычно фестиваль проводится в мае, но в этом году из-за пандемии фестиваль перенесён на июль.