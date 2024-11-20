На какой день выпадает Новый год-2025: будет ли выходной

Традиционно, дни зимних праздников в Украине являются сезоном отдыха. Новый год считается государственным выходным и большинство граждан страны отдыхает в это время.

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Однако сейчас в нашем государстве действует военное положение, поэтому многие люди задаются вопросом, будет ли в этом году выходной на Новый год. OBOZ.UA рассказывает, на какой день недели выпадает в этот раз праздник. И сможем ли мы в этот день отдохнуть.

На какой день недели выпадает Новый год?

Праздничный день 1 января 2025 года приходится на среду. Согласно правилам переноса выходных и праздничных дней, в таком случае выходной либо остается единственным дополнительным днем отдыха посреди недели, либо к нему прилагаются два свободных от работы дня (четверг и пятница), которые затем нужно отработать в следующие субботы.

Будет ли этот день выходным?

В начале ноября Верховная Рада Украины продлила военное положение в нашем государстве еще на 90 суток – до 7 февраля 2025 года. А это значит, что праздничные дни приходятся на время его действия.

Согласно закону о военном положении, на государственных предприятиях и в государственных учреждениях выходным днем 1 января не будет. Организации частной формы собственности могут решать этот вопрос по собственному усмотрению.

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