На Ивано-Франковщине в ДТП погибла 13-летняя девочка, еще четверо получили травмы. Фото

В селе Новоселица Ивано-Франковская область в субботу, 2 января, произошло смертельное ДТП – погибла 13-летняя девочка, еще четверо получили травмы.

Об этом сообщили на странице в Facebook Главного управления Национальной полиции Ивано-Франковской области. Правоохранители отметили, что столкновение произошло около 9 часов утра.

По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ 21112" не справился с управлением на дороге, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с "Рено".

Как сообщили на Facebook-странице Долинского научного лицея-интерната, в аварии погибла ученица 7 класса София Супрун.

"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь... Как страшный сон для всех стала сегодня печальная весть о трагической смерти ученицы 7-Б класса Супрун Софии. Педагогический коллектив Долинского научного лицея-интерната выражает искренние соболезнования родителям и семье Софии Ты наш ангел, Софийка! Мы очень скучаем по тебе!", – сказано в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальной статистике патрульной полиции, в Украине за 11 месяцев зафиксировано 150 267 ДТП, в которых погибли 3 197 человек. Еще 29 320 – были травмированы.