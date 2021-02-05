На Ивано-Франковщине усилили карантин: что запрещено

В Ивано-Франковской области чиновники усилили ограничительные меры дополнительно к карантину, который действует на всей территории страны. В регионе в течение почти недели фиксируют рост заболеваемости коронавирусом.

Так, людям ограничат передвижение в общественном транспорте, проведение праздничных мероприятий и тому подобное. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС, говорится на сайте областной госадминистрации.

"Отдельно подчеркиваю перед всеми ответственными органами на усилении контроля за соблюдением карантинных мероприятий в области. Мы должны реагировать быстро, чтобы прекратить рост и стабилизировать ситуацию с заболеваемостью на Прикарпатье. Прошу отнестись к этому со всей серьезностью", – отметил председатель ОГА Андрей Бойчук.

Усиление карантина на Ивано-Франковщине предусматривает:

ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

запрет осуществления регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в большем количестве, чем мест для сидения;

ограничения на проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;

усиление контроля за масочным режимом в общественных местах.

Бойчук призвал усилить разъяснительную работу по соблюдению этих правил среди населения, особенно тех районов и городов, где наблюдается наибольший рост заболеваемости. Так, чиновники собираются задействовать специальную технику с громкоговорителями для объявления информации о мерах по предотвращению болезни.

Кроме этого, департаменту здравоохранения ОГА поручили развернуть в учреждениях здравоохранения области 70 дополнительных коек, предусмотренных для госпитализации больных COVID-19. Тогда как департамент финансов должен решить вопрос о выделении 5 млн грн для обеспечения кислородом этих дополнительных койко-мест.

В области планируют увеличить количество тестирований на коронавирус и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий.

Отметим, что на утро 5 февраля в Ивано-Франковской области зафиксировали 50 266 случаев заражения коронавирусом (+433 за сутки). В регионе 971 человек умер от последствий болезни (+6), а 43 321 (+138) вылечился.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство собирается продлить карантин из-за коронавируса до 30 апреля. Но более вероятно, что ограничительные меры будут действовать и после этой даты.