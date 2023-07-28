На Хмельнитчине в аварии погибла вся семья: один из братьев воевал под Бахмутом

Ужасная авария на Хмельнитчине унесла жизни целой семьи. 23 июля, в воскресенье около 18 часов неподалеку от села Берездив автомобиль Ford Kuga столкнулся с Chevrolet Captiva.

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От удара Ford вылетел в кювет, а Chevrolet перевернулся на бок и загорелся. В Ford погибли два родных брата, а также жена и старший сын одного из них. Второй его сын сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Были в гостях у родителей

В то воскресенье, 23 июля, семья возвращалась из села Ставичаны Славутского района Хмельницкой области домой в город Нетишин.

За рулем Ford Kuga сидел 35-летний Олег Панцюк. В салоне был его старший брат, 39-летний Николай Панцюк, который семь месяцев воевал под Бахмутом и приехал в долгожданный отпуск. С ним была его жена Елена, их 8-летний сын Паша, а также 15-летний сын от первого брака Виталик.

Семья навестила родителей братьев – Григория и Татьяну Панцюк, которые живут в Ставичанах.

Как сообщают в полиции Хмельницкой области, Ford Kuga столкнулся с Chevrolet Captiva, за рулем паркетника также находился 26-летний житель Нетишина со 23-летней пассажиркой. От сильного удара Ford выбросило в кювет, а Chevrolet загорелся.

На месте погибли Олег, Николай и Олена Панцюк, 15-летний Виталик скончался в машине скорой помощи, когда врачи проводили реанимацию. Младшего сына, Пашу, доставили в больницу живым, но он находится в коме. У него черепно-мозговая травма и переломы.

Воевал под Бахмутом и приехал в отпуск

Жители села Ставичаны рассказали, что погибший Николай воевал на фронте, под Бахмутом и приехал домой в отпуск. Об этом же в Facebook написала и мама погибших братьев.

"Наш солдат защищал Батькивщину семь месяцев под Бахмутом, а смерть нашла его дома, когда он приехал в отпуск. Невыносимая боль раздирает душу и разрывает сердце. Дети и внук в один момент оставили нас сиротами, царство небесное, мои соколята, мамино сердце рвет жгучая боль, не в силах этого перенести", – написала Татьяна Панцюк.

Родители погибших братьев очень любили своих внуков. Дети часто навещали их, бабушка с дедушкой брали их с собой на отдых, любили выезжать на пикник на природу.

Елена много лет работала в гимназии

У погибшего Олега осталась супруга, которая работает фармацевтом в одной из аптек, и 3-летняя дочка. Сам он был прорабом в компании Атоммонтажсервис.

Погибшая Елена работала воспитателем в Шепетовской гимназии-пансионе №5, она занималась с детьми с особенностями развития.

На страничке учебного заведения в Facebook написано, что Елена Дмитриевна проработала у них 15 лет. "Она была необычной, солнечной, которая освещала всех вокруг. "Наша Лена", так называли ее наши особенные дети, с которыми она работала последние пять лет. Нет таких слов, чтобы выразить нашу печаль, уже не бьется твое заботливое сердце, в котором хватало тепла для всех. Сколько не пройдет времени, ты всегда рядом с нами: в наших сердцах, мыслях, воспоминаниях", – написали ее коллеги.

В полиции говорят, что задержали водителя Chevrolet, сейчас он находится в больнице под стражей. По факту смертельной аварии открыто уголовное производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели нескольких особ. Виновному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Сейчас проводится досудебное расследование и устанавливаются обстоятельства аварии.