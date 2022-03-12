На Хмельнитчине сотни людей стали на колени, встречая погибшего Героя. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Хмельницкой области люди почтили защитника Александра Трояновского, погибшему во время войны с Россией. Сотни местных жителей стали на колени, встречая машину, которая привезла Героя домой.

Гроб с телом павшего воина провезло по улице авто с украинским флагом. Люди при этом перекрестились и почтили Трояновского лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

Сержант Трояновский Александр Владимирович погиб от вражеского артиллерийского обстрела. Мужчина был родом из Волочиска, ему было 37 лет.

Видео дня

На военную службу в Вооруженные силы Украины был принят по контракту. Александр был командиром пушки артиллерийского взвода.

Похороны Героя состоятся в воскресенье, 13 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бодаква в Полтавской области простились с Героем Игорем Паськом, погибшим в Великой Отечественной войне Украины. Военный защищал страну от российских оккупантов в Киевской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!