На Хмельнитчине сотни людей стали на колени, встречая погибшего Героя. Видео

София Закревская
Общество
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На Хмельнитчине сотни людей стали на колени, встречая погибшего Героя. Видео
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В Хмельницкой области люди почтили защитника Александра Трояновского, погибшему во время войны с Россией. Сотни местных жителей стали на колени, встречая машину, которая привезла Героя домой.

Гроб с телом павшего воина провезло по улице авто с украинским флагом. Люди при этом перекрестились и почтили Трояновского лозунгом "Слава Украине! Героям слава!".

Сержант Трояновский Александр Владимирович погиб от вражеского артиллерийского обстрела. Мужчина был родом из Волочиска, ему было 37 лет.

Погибший Александр Трояновский.
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На военную службу в Вооруженные силы Украины был принят по контракту. Александр был командиром пушки артиллерийского взвода.

Похороны Героя состоятся в воскресенье, 13 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Бодаква в Полтавской области простились с Героем Игорем Паськом, погибшим в Великой Отечественной войне Украины. Военный защищал страну от российских оккупантов в Киевской области.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

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