На Полтавщине в последний путь провели Героя, погибшего от рук оккупантов: односельчане стояли на коленях

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В селе Бодаква в Полтавской области простились с Героем Игорем Пасько, погибшим в Великой Отечественной войне Украины. Военный защищал страну от российских оккупантов в Киевской области.

Об этом сообщили в Facebook общины "Бодаквянский старостат". Односельчане были поражены трагедией и встречали погибшего на коленях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Украинцы встают на колени только в особых случаях. Это жест благодарности нашим воинам-защитникам. Памяти сына, мужа, отца, брата, одноклассника, друга, односельчанина, просто хорошего человека. Вечная память", – говорится в сообщении.

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Похоронили Героя 12 марта.

Напомним: летчик-истребитель Степан Чобан погиб, спасая от вражеского огня другие украинские самолеты. За совершенный подвиг он был удостоен звания Герой Украины посмертно.

Уроженец Одесщины майор Чобан вернулся с пенсии на военную службу еще в 2015 году, когда Россия развязала войну на украинском Донбассе. Опытный пилот выполнял боевые дежурства в составе Сил ПВО и обучал молодых летчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 украинским защитникам. Шесть из них погибли.