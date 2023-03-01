На Херсонщине из-за российской взрывчатки погиб мужчина, еще один получил ранения: детали

В Херсонской области из-за российской взрывчатки погиб мужчина. Еще один местный житель получил ранение, наехав на мину.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Во вторник 48-летний житель села Благодатное, пренебрегая правилами безопасности, принес домой найденное взрывное устройство.

Мужчина попытался разобрать находку, однако произошел взрыв. Спасти его не удалось, от полученных травм пострадавший скончался в машине скорой помощи.

Кроме того, в поле за селом Архангельское на мину наехал водитель трактора. В результате детонации транспортное средство вспыхнуло, однако мужчину удалось спасти. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.

В Херсонской ОВА подчеркнули, что передвижение по территориям, которые еще не обследовали саперы, – смертельно опасно. Власти региона объяснили, что российские оккупанты миновали сельскохозяйственные угодья, лесополосы, обочины дорог, побережье водоемов и т.д.

"Если вы заметили подозрительный предмет - к нему нельзя приближаться и, тем более, прикасаться к этой находке! Надо немедленно отойти на безопасное расстояние и позвонить в ГСЧС или полицию. Будьте внимательны, жизнь у вас одна!" – отметили там.

Стоит отметить, что в Бериславском районе Херсонской области автомобиль с гражданскими наехал на мину, которую покинули российские оккупанты. В результате погибли двое мужчин.

Напомним, в пятницу, 30 декабря, в Харьковской области на мине взорвалась машина, в которой ехали супруги. Автомобиль наехал на взрывное устройство в селе Борщева Харьковского района.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области в лесу вблизи села Бугаевка на взрывном устройстве взорвались мужчина 47 лет и 7-летний мальчик. Они остались живы и со взрывными травмами попали в больницу.

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