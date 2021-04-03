На Харьковщине в морге перепутали тела: подмену обнаружили на кладбище

В городе Богодухов Харьковской области пожилую семейную пару госпитализировали с подозрением на коронавирус в центральную районную больницу. У женщины COVID-19 подтвердился, а у ее мужа – нет, однако вскоре ему стало хуже, горожанина перевели в реанимацию.

Медикам не удалось спасти мужчину, он ушел из жизни в результате сердечной недостаточности. Однако из-за того, что он умер в COVID-отделении больницы, тело выдавали в пакете. При его передаче родным в морге больницы умершего перепутали с неопознанной женщиной, сообщает "Суспільне".

Хоронить мужчину решили в закрытом гробу, а о подмене тел родственники узнали уже после панихиды. Отмечается, что об инциденте им сообщило не руководство больницы или кто-то из врачей, а муж одной из работниц.

В результате в морге поменяли тела, мужчину похоронили 30 марта без повторного отпевания. Заместитель руководителя Богодуховского больницы Яна Грищенко возникшую ситуацию назвала случайной ошибкой и опровергла вариант подмены.

"Никакой подмены не было – бирки были подписаны. И самое главное, что я хочу сказать, что родственник там присутствовал при том, когда забирали это тело. Мы абсолютно ответственно понимаем их горе, что произошло, но это человеческий фактор. Мы не роботы – мы просто люди", – сказала Грищенко.

В горсовете Богодухова была создана специальная комиссия, которая проверит действия работников больницы. Кроме того, семья умершего мужчины обратилась в полицию: они хотят, чтобы правоохранители дали оценку тому, что произошло, а виновных уволили.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дагестане (РФ) мужчина во время похорон своих новорожденных детей обнаружил вместо их тел пластиковых кукол. Расследование показало, что его жена вовсе не была беременна и сама инсценировала произошедшее.