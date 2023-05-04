На Харьковщине украинские защитники уничтожили дронами вражеские средства РЭБ: эксклюзивные видео и фото

Защитники Украины продолжают наносить урон российским оккупантам, которые пришли с войной на нашу землю. Страна-агрессор Россия теряет на войне самые редкие образцы своего вооружения.

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В Харьковской области украинские защитники уничтожили дронами вражеские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эксклюзивные видео и фото появились в распоряжении OBOZREVATEL.

На кадрах показана работа украинских защитников из подразделения аэроразведки "Марсель". Очередные потери оккупантам были нанесены благодаря дронам-камикадзе. Этими средствами РЭБ захватчики глушили украинские беспилотники, а также следили за силами обороны.

"Военнослужащие подразделения аэроразведки "Марсель" в Харьковской области уничтожили дронами-камикадзе средства РЭБ, которыми оккупанты глушат наши беспилотники и следят за передвижением наших войск", – сообщили источники.

Напомним, артиллеристы 95-й десантно-штурмовой бригады разбили наголову грузовик "Урал", боевую машину десанта и внедорожник из БК оккупантов. Техника подвозила провизию оккупантам, но наши бойцы оставили врага и без еды, и без грузовика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники Украины "демилитаризовали" танк оккупантов с захватчиками на одном из направлений, которое наши бойцы прямым попаданием заставили взрывно "демилитаризироваться";

– артиллеристы отдельной десантно-штурмовой бригады показали, как уничтожают оккупантов в районе Кременной Луганской области. Защитники продемонстрировали отработку по враждебным целям из гаубиц Д-30.

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