На Харьковщине семеро детей подорвались на российской мини-лепестке: что известно об их состоянии

В населенном пункте Изюм Харьковской области произошло чрезвычайное происшествие – семеро детей получили ранения в результате взрыва мины. Они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

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Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Евгений Василенко. Один из подростков нашел и поднял мину, а после – бросил в сторону своих товарищей.

Событие произошла сегодня, 3 февраля, около 8 часов вечера. Компания подростков от 14 до 17 лет нашла фрагмент мины якобы "лепестка".

Как сообщает заместитель мэр Изюма Владимир Мацокин, у двух участников не обнаружено серьезных ранений, пятеро из них – доставлены в больницу.

"В результате взрыва все 7 подростков получили легкие осколочные ранения разных частей тела. Состояние всех детей удовлетворительное. Пять человек госпитализированы", – прокомментировала ситуацию Советник Главы Харьковской ОВА Наталья Попова.

Медицинские работники подтвердили удовлетворительное состояние госпитализированных подростков

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области вблизи деоккупированного села Великая Александровка двое мужчин подорвались на мине, оставленной оккупантами, и погибли на месте происшествия. Это произошло тогда, когда местные жители проверяли свои поля.

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