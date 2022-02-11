На Харьковщине микроавтобус сбил насмерть 18-летнюю девушку: выяснились детали трагедии. Фото

На Харьковщине водитель микроавтобуса Opel Vivaro сбил 18-летнюю девушку. Она умерла до приезда скорой помощи.

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашту. Трагедия произошла утром 10 февраля возле элеватора в селе Губаревка Богодуховского района (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Скорая приехала на место ДТП за пять минут, но лишь зафиксировала смерть пострадавшей.

Обстоятельства аварии расследуют правоохранители.

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Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине случилось 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмировались еще 27 296. Основной причиной аварий, в частности, в ноябре, стали нарушение правил маневрирования и превышение скорости. Чаще всего аварии происходили в Киеве и Киевской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Одесса – Николаев столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.