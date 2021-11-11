На главной сцене Национальной оперетты Украины состоится премьера драматической оперы "Амадеус"
Премьера драматической оперы "АМАДЕУС" состоится 9 и 10 декабря на главной сцене Национальной оперетты Украины.
Как говорится на сайте, сюжет выстроен вокруг Антонио Сальери – венского композитора, который к тому времени уже был известным, успешным и счастливым. Но все меняется с приездом в город молодого хулигана Вольфганга Амадея Моцарта.
Сальери, который когда-то дал обет Богу, понимает, что никогда не сможет написать такую же гениальную музыку, как Моцарт, какую бы праведную жизнь он ни вел. И, несмотря на личное увлечение произведениями Моцарта, придворный композитор пытается всеми возможными способами унизить Амадея и уничтожить его.
Впрочем, даже больной и покинутый всеми, Моцарт пишет гениальную музыку и Сальери понимает, что он проиграл… и ему остается единственный шанс прославится и остаться в памяти потомков после смерти – заставить всех поверить в то, что именно он убил Моцарта.
Репетиции премьеры 87-го театрального сезона Национальной оперетты Украины – драматической оперы "АМАДЕУС" – стартовали вначале ноября и уже идут полным ходом.
По словам режиссера-постановщика Максима Голенко, это драматическая опера, создаваемая по пьесе Питера Шаффера на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. В основе произведения лежит мистический конфликт Моцарта и Сальери. Необычный, эксцентричный образ Моцарта-хулигана и легкомысленного чудака – согласно замыслу автора пьесы – существует лишь в воображении главного героя, пожилого придворного композитора Сальери. Но именно такой образ Моцарта, отличный от общепринятого, трагического образа гениального композитора, создал в кинематографе режиссер Милош Форман, автор известного фильма "Амадей", в основе которого та же пьеса Питера Шафера.
Каким же станет Амадеус в версии украинских театральных постановщиков? Об этом мы узнаем 9 и 10 декабря!
Постановочная группа:
Режиссер – Максим Голенко
Дирижер – Сергей Голубничий
Хормейстер – Максим Ковальчук
Художник – Владимир Карашевский
Художник по костюмам – Ольга Левченко
Балетмейстер – з. а. Украина Максим Булгаков
Билеты можно приобрести по ссылке.