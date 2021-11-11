На главной сцене Национальной оперетты Украины состоится премьера драматической оперы 'Амадеус'

Премьера драматической оперы "АМАДЕУС" состоится 9 и 10 декабря на главной сцене Национальной оперетты Украины.

Как говорится на сайте, сюжет выстроен вокруг Антонио Сальери – венского композитора, который к тому времени уже был известным, успешным и счастливым. Но все меняется с приездом в город молодого хулигана Вольфганга Амадея Моцарта.

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Сальери, который когда-то дал обет Богу, понимает, что никогда не сможет написать такую же ​​гениальную музыку, как Моцарт, какую бы праведную жизнь он ни вел. И, несмотря на личное увлечение произведениями Моцарта, придворный композитор пытается всеми возможными способами унизить Амадея и уничтожить его.

Впрочем, даже больной и покинутый всеми, Моцарт пишет гениальную музыку и Сальери понимает, что он проиграл… и ему остается единственный шанс прославится и остаться в памяти потомков после смерти – заставить всех поверить в то, что именно он убил Моцарта.

Репетиции премьеры 87-го театрального сезона Национальной оперетты Украины – драматической оперы "АМАДЕУС" – стартовали вначале ноября и уже идут полным ходом.

По словам режиссера-постановщика Максима Голенко, это драматическая опера, создаваемая по пьесе Питера Шаффера на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. В основе произведения лежит мистический конфликт Моцарта и Сальери. Необычный, эксцентричный образ Моцарта-хулигана и легкомысленного чудака – согласно замыслу автора пьесы – существует лишь в воображении главного героя, пожилого придворного композитора Сальери. Но именно такой образ Моцарта, отличный от общепринятого, трагического образа гениального композитора, создал в кинематографе режиссер Милош Форман, автор известного фильма "Амадей", в основе которого та же пьеса Питера Шафера.

Каким же станет Амадеус в версии украинских театральных постановщиков? Об этом мы узнаем 9 и 10 декабря!

Постановочная группа:

Режиссер – Максим Голенко

Дирижер – Сергей Голубничий

Хормейстер – Максим Ковальчук

Художник – Владимир Карашевский

Художник по костюмам – Ольга Левченко

Балетмейстер – з. а. Украина Максим Булгаков

Билеты можно приобрести по ссылке.