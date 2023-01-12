На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження. Дуже холодно, морози, степові вітри

Видео дня

Потрібно купити та відправити флісові кофти, рукавиці, грілки

Купила 22 пари - 12 тис. грн, тактичних зимових перчаток і відправили артилеристам, замовили ще 50 пар по 530 грн кожна

Замовили 300 хімічних грілок для ніг - 20 100 грн.

300 хім.грілок для тіла - 44 700 грн.

Буду замовляти багато, але розкуповують швидко

Будемо дуже вдячні за кожну копійку!!

Зранку оплатила ще дві рації 52650 грн та батареї до них 7300 грн, сьогодні прийдуть два лазерних дальноміри - 44 тис. грн.

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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